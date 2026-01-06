إعلان

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل

كتب : مروان الطيب

07:43 م 06/01/2026

الفنانة سهير المرشدي مع نهال طايل

حلت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي ضيفة على برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل والمعروض على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بنجوم الوسط الفني وكواليس مشاريعها الفنية، وتفاصيل وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

وعن تصريحات العوضي المثيرة للجدل قالت سهير المرشدي: "أحمد العوضي لازم ينتبه لتصريحاته، لأن الفنان لما يكبر بيكون قيمة في المجتمع، ولازم يكون قد القدوة دي، والنور اللي ربنا أعطاه ليه علشان ينور الآخرين مش علشان حاجة تانية، مؤكدة أنه أقنعها بتقديم دور أمه في مسلسل ضرب نار، وكان قريبًا منها جدًا".

أخر أعمال سهير المرشدي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة سهير المرشدي بمسلسل "ضرب نار" عام 2023 بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

أحمد العوضي ينتظر عرض مسلسل "علي كلاي"

ينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل "علي كلاي" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

وصرح العوضي في وقت سابق أنه الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة ، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني.

سهير المرشدي أحمد العوضي برنامج تفاصيل

