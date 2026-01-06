كتب - يوسف محمد:

ودع منتخب الكونغو الديمقراطية بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الهزيمة أمام نظيره منتخب الجزائر اليوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة.

وعلى الرغم من وداع المنتخب الكونغولي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إلا أنه ترك أثرا كبيرا في الملاعب المغربية، ليس بسبب أدائه الفني في البطولة فقط، لكن بسبب احتفالات جماهيرية التي لفتت الأنظار في البطولة.

ولعل أكثر من لفت الأنظار من جماهير الكونغو الديمقراطية في البطولة، هو ميشيل كوكا مبولادينجان الذي اشتهر بطريقة تشجيعه الخاصة لمنتخب بلاده، التي تعبر عن تكريم رمز وطني بالبلاد وهو باتريس لومومبا أول رئيس وزراء في الكونغو الديمقراطية، الذي اغتيل في عام 1961، من خلال وقوفه ثابتا في المدرجات طوال اللقاء دون أن يتحرك.

وكرر هذا المشجع نفس الاحتفال لأكثر من مرة في النسخة الحالية من البطولة، حيث ظهر في مباراة الكونغو أمام كل من، السنغال، بوتسوانا، قبل أن يكرر نفس الاحتفال اليوم أمام الجزائر.

وتخطت شهرة هذا المشجع وطريقة مساندته لمنتخب بلاده المدرجات، المدرجات ووصلت إلى رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، الذي حرص على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع هذا المشجع اليوم قبل مباراة الجزائر بدور الـ16 بأمم أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن منتخب الجزائر كان قد تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون مقابل.

