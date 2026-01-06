إعلان

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

كتب : رمضان يونس

06:48 م 06/01/2026
    ضحية جريمة إمبابة
    ضحية جريمة إمبابة

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، إحالة "فني كهربائي" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شابًا بطعنتين في الصدر بمفك ونصل كتر إثر مشاجرة دارت بينهما في المنيرة الشرقية، بسبب تليفون "سامسونج".

النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، وجهت للمتهم "رجب" فني كهربائي ـ تهمة قتل المجني عليه "عبد الله.ت" بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية دارت بين المجني عليه والمتهم.

وذكرت النيابة، أن الكهربائي، أشهر سلاح أبيض"نصل كتر" ـ دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية ـ وباغت المجني عليه ـ الذي كان يعمل لديه في المحل ـ بطعنتين بالسلاح أمام أهالي منطقته، استقرتا في الصدر قاصدًا من ذلك قتله.

تقرير الطب الشرعي، ثبت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "عبد الله .ت"، وجود إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة و طرف مدبب، و عزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع و تمزق في الغشاء التاموري والقلب وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدري، والذي أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

