النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر | صور

كتب : أحمد أبو النجا

02:08 م 05/01/2026
كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل بدر 2»، في إطار توجيهات التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الفريق تفقد عنابر النزلاء، واطمأن على نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها من أي انتهاك لخصوصيتهم، كما استمع الفريق لعدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم تُسجَّل أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، واطلع على حالة النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، وعاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، ووقف على مدى صلاحية الأغذية وامتثالها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، حمايةً للحقوق والحريات، ومتابعة تطبيق الأحكام الجنائية وفقًا للدستور والقانون، مع رصد أية شكاوى قد ترد في هذا الشأن.

النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل بدر المستشار محمد شوقي

