واصلت وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن البؤر الإجرامية كانت تضم عناصر شديدة الخطورة، قامت بجلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للاتجار بها، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة بمحافظة الشرقية، سبق الحكم عليهما في قضايا مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط باقي العناصر وبحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين)، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 83 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.