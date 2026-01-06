القبض على 16 شخصًا حرضوا أهالي إدفو على التجمهر

المحرضون على التجمهر

تابعنا على

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من المناصرين لمرشح سابق بانتخابات مجلس النواب مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط 16 شخصا لـ 3 منهم معلومات جنائية من المحرضين على التجمع. وبمواجهتهم أقروا بالقيام بذلك مناصرةً للمرشح الذى يدعمونه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.