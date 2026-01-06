إعلان

القبض على 16 شخصًا حرضوا أهالي إدفو على التجمهر

كتب : مصراوي

08:48 م 06/01/2026

المحرضون على التجمهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من المناصرين لمرشح سابق بانتخابات مجلس النواب مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط 16 شخصا لـ 3 منهم معلومات جنائية من المحرضين على التجمع. وبمواجهتهم أقروا بالقيام بذلك مناصرةً للمرشح الذى يدعمونه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحريض تجمهر إدفو أسوان برلمان انتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

" مش موعد غرامي".. أول رد من والدة الطفلة ريما بعد مشاركتها في "The Blind
زووم

" مش موعد غرامي".. أول رد من والدة الطفلة ريما بعد مشاركتها في "The Blind
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال
أخبار مصر

"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا
أخبار العقارات

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان