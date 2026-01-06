إعلان

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

07:20 م 06/01/2026

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي سائق مصرعه، وأصيبت زوجته بجروح متفرقة، اليوم الثلاثاء، في حادث سير مأساوي إثر انقلاب مركبة بخارية "تروسيكل" كانا يستقلانها وسقوطها بترعة قرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، مما أدى إلى وفاة الزوج فور وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ وصول الزوجين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام جراء الحادث.

وكشفت سجلات المستشفى أن الزوج المتوفى يدعى "رمضان.ح"، ويبلغ من العمر 50 عامًا، بينما أصيبت زوجته "أماني.ح.ت"، وهي في العقد الرابع من العمر، بكدمات وجروح متنوعة، حيث يعكف الفريق الطبي بالمستشفى على تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة إثباتًا للحالة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث.

انقلاب تروسيكل كفر الشيخ حادث سير

