"الغرف التجارية": مخزون السلع آمن.. والسكر بـ 24 جنيهًا للكيلو

طمأن الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين بشأن الوفرة السلعية في الأسواق، مؤكداً أن مصر تمتلك سعات تخزينية ضخمة من السلع الأساسية، مما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وقال عز، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن السوق المصري لم يعد يشعر بنقص في السلع أو بتأثير تذبذبات الأسعار العالمية، مضيفاً أن البنك المركزي يلعب دوراً محورياً عبر توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد كافة مستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار العمليات التصنيعية والتجارية.

وأوضح مستشار اتحاد الغرف أن هناك انخفاضاً ملموساً في أسعار العديد من السلع، حيث استقر سعر السكر عند 24 جنيهاً مع توافره بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن المنافسة القوية بين الماركات التجارية المختلفة ساهمت في خفض الأسعار لصالح المستهلك النهائي.

وأكد أن الدولة تكثف حالياً من مبادراتها لتوفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ولفت إلى أن أي تحرك في أسعار زيوت الطعام يعود حصراً إلى الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية لهذا المنتج، وليس لعوامل محلية، مؤكداً أن الدولة تتابع عن كثب حركة الأسعار العالمية لتأمين احتياجات السوق.