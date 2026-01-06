يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت يارا بفستان طويل باللون الموف مكشوف عند منطقة الخصر يتميز بتطريزات باللون الفضي ونسقت معه حجاب بنفس اللون، من تصميم جيانا يونس.

وفقا لـ "harpersbazaar"، يناسب ارتداء فستان باللون الموف الحفلات والمناسبات العائلية والإطلالات الرسمية، كما إنه يمكن تنسيقه مع بعض الإكسسوارات، كما فعلت الفنانة يارا السكري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "Raghida Youness Jewelry".