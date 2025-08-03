فيديو صادم | سائق ميكروباص يتعاطى الحشيش أثناء القيادة.. وتدخل عاجل من الداخلية
04:37 م الأحد 03 أغسطس 2025
فيديو صادم | سائق ميكروباص يتعاطى الحشيش أثناء القيادة.. وتدخل عاجل من الداخلية
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" وآخر بتعاطي مادة الحشيش المخدرة أثناء استقلالهما السيارة بمحافظة الجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص)، وضبط مرتكبي الواقعة، وهما قائد المركبة (طالب - لا يحمل رخصة قيادة) ومرافقه.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومرافقه.
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