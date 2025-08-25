11 لجنة انتخابية إفريقية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل اللجان الانتخابية في 11 دولة إفريقية فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتشمل الدول:

نيجيريا: السفارة في أبوجا

السنغال: السفارة في دكار

بوركينا فاسو: السفارة في واجادوجو

توجو: السفارة في لومي

سيراليون: السفارة في فريتاون

غانا: السفارة في أكرا

غينيا: السفارة في كوناكري

كوت ديفوار: السفارة في أبيدجان

ليبيريا: السفارة في مونروفيا

مالي: السفارة في باماكو

موريتانيا: السفارة في نواكشوط

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة فتح باقي مقرات الاقتراع حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، كما تتواصل مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية للتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في الخارج تُجرى يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

