فيديو تصدي ياسين بونو التاريخي لركلة جزاء لاعب منتخب نيجيريا

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

واصل الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب المغرب، تألقه اللافت خلال مواجهة منتخب المغرب أمام نظيره النيجيري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد اللقاء تألقا كبيرا لياسين بونو، الذي لعب دور حاسم في تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية، بعدما تصدى لركلتي ترجيح، ليمنح منتخب بلاده التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب نظيره السنغالي، يوم الأحد الموافق 18 يناير، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.