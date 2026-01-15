مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

فيديو تصدي ياسين بونو التاريخي لركلة جزاء لاعب منتخب نيجيريا

كتب – محمد عبد السلام:

04:02 ص 15/01/2026 تعديل في 04:04 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو رجل مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب المغرب، تألقه اللافت خلال مواجهة منتخب المغرب أمام نظيره النيجيري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد اللقاء تألقا كبيرا لياسين بونو، الذي لعب دور حاسم في تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية، بعدما تصدى لركلتي ترجيح، ليمنح منتخب بلاده التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب نظيره السنغالي، يوم الأحد الموافق 18 يناير، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو منتخب المغرب المغرب ياسين بونو مع المغرب كأس الأمم الأفريقية فيديو تصدي ياسين بونو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من الشباب إلى الشيخوخة" خطوات يومية تحافظ على صحتك
نصائح طبية

"من الشباب إلى الشيخوخة" خطوات يومية تحافظ على صحتك
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملًا عسكريًا سريعًا وحاسمًا ضد إيران وألا يتسبب
شئون عربية و دولية

ترامب يبلغ فريقه: أريد عملًا عسكريًا سريعًا وحاسمًا ضد إيران وألا يتسبب
دون تفسير.. إيران تصدر إشعارًا جديدًا بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات
شئون عربية و دولية

دون تفسير.. إيران تصدر إشعارًا جديدًا بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات
ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان