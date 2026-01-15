"هل الشناوي السبب؟".. نادر السيد يحسم الجدل حول هدف السنغال

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

خرج نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، للدفاع عن محمد الشناوي عقب الخسارة أمام السنغال، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وأوضح نادر السيد في تصريحات تلفزيونية أن الشناوي لم يكن يملك رؤية واضحة لحظة تسديدة الهدف، بسبب وجود لاعبين من منتخب السنغال في مسار الكرة، ما جعل مهمة التصدي شبه مستحيلة.

وشدد على أن تحميل الشناوي الخطأ يعد ظلم واضح، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه طوال المباراة، ودوره في الحفاظ على بقاء المنتخب في اللقاء حتى الدقائق الأخيرة.

واختتم نادر السيد حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية الهدف لا تقع على الحارس وحده، بل هي نتيجة منظومة دفاعية كاملة تبدأ من الضغط على حامل الكرة وتنتهي بالتغطية داخل منطقة الجزاء، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعرف إدانة لاعب واحد على حساب المجموعة.