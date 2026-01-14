تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنبيهًا مشددًا بالالتزام بنظام التشغيل 8 ساعات عمل/ 16 ساعة راحة لجميع العاملين بالهيئة واقتصار العمل لنظام التشغيل 12 ساعة عمل/ 24 ساعة راحة كحد أقصى في أضيق الحدود طبقًا للمسافة بين محل الإقامة ومقر العمل.

وتضمنت التوجيهات عدم تشغيل أية طوائف بنظام (24 ساعة عمل 48 ساعة راحة حرصًا على رفع مستوى أداء العاملين بما يتناسب مع المهام القوميه الموكلة لمرفق السكك الحديدية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي