تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

كتب : محمد نصار

06:43 م 14/01/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنبيهًا مشددًا بالالتزام بنظام التشغيل 8 ساعات عمل/ 16 ساعة راحة لجميع العاملين بالهيئة واقتصار العمل لنظام التشغيل 12 ساعة عمل/ 24 ساعة راحة كحد أقصى في أضيق الحدود طبقًا للمسافة بين محل الإقامة ومقر العمل.

وتضمنت التوجيهات عدم تشغيل أية طوائف بنظام (24 ساعة عمل 48 ساعة راحة حرصًا على رفع مستوى أداء العاملين بما يتناسب مع المهام القوميه الموكلة لمرفق السكك الحديدية.

ساعات العمل بالسكة الحديد

الهيئة القومية لسكك حديد مصر ساعات العمل بالسكة الحديد

