لتيسير خدمات المواطنين.. "العدل" تفتتح فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح

صابر المحلاوي

06:13 م 14/01/2026
كتب- صابر المحلاوي:

افتتحت وزارة العدل اليوم الأربعاء، فرع توثيق الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، الكائن بشارع بورسعيد بالدور الأرضي بمبنى الغرفة التجارية، في خطوة تهدف إلى تسهيل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

شهد الافتتاح كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام السيد رجب، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس الشيوخ عن دائرة مطروح.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم بسرعة ويسر. ويعمل الفرع بنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي، كما يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل الفرع يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين.

