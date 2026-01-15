مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

كتب : مصراوي

02:06 ص 15/01/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (2)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (3)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (4)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته مع أبنائهما
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته مع نجلتهما
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (6)
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (7)
  • عرض 24 صورة
    ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (4)
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (3)
  • عرض 24 صورة
    زوجة وليد سليمان (7)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (20)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (25)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (24)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (21)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (16)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (19)
  • عرض 24 صورة
    وليد سليمان وزوجته (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

علقت زوجة وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال.

وشاركت ياسمين عبر خاصية "الستوري" خلال موقع "إنستجرام" بتعليق عقب خسارة منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم أمام منتخب السنغال.

وعلقت ياسمين قائلا: "مصر والسنغال قصة حزينة لاتنتهي هارد لك".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري، يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة وليد سليمان وليد سليمان صور زوجة وليد سليمان منتخب مصر منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان