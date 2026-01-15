موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

القاهرة - مصراوي

علقت زوجة وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال.

وشاركت ياسمين عبر خاصية "الستوري" خلال موقع "إنستجرام" بتعليق عقب خسارة منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم أمام منتخب السنغال.

وعلقت ياسمين قائلا: "مصر والسنغال قصة حزينة لاتنتهي هارد لك".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري، يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع.