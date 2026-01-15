إعلان

رئيس كولومبيا: سألتقي بـ ترامب في الولايات المتحدة 3 فبراير المقبل

كتب : مصراوي

04:06 ص 15/01/2026

ترامب ورئيس كولومبيا- أرشيفية

وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة 3 فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين قريبا.

كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا، لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".

ترامب ورئيس كولومبيا رئيس كولومبيا لقاء ترامب برئيس كولومبيا الولايات المتحدة ترامب

