إعلان

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:07 م 14/01/2026

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء أحد الأشخاص تعرضه للخطر كونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بمحافظة البحيرة، تمكنت الجهات المعنية من كشف ملابسات الواقعة.

تبين من الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.

وعند استجواب شقيقه وزوجته، أفادوا بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية، ونفوا صحة ادعاءاته حول ملابسات وفاة شقيق زوجته، مشيرين إلى أن الوفاة كانت نتيجة أمراض بالقلب وليس نتيجة جريمة قتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية جريمة قتل مركز شرطة الدلنجات النيابة العامة أمراض نفسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور