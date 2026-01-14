كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء أحد الأشخاص تعرضه للخطر كونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بمحافظة البحيرة، تمكنت الجهات المعنية من كشف ملابسات الواقعة.

تبين من الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.

وعند استجواب شقيقه وزوجته، أفادوا بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية، ونفوا صحة ادعاءاته حول ملابسات وفاة شقيق زوجته، مشيرين إلى أن الوفاة كانت نتيجة أمراض بالقلب وليس نتيجة جريمة قتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.