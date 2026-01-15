إعلان

ترامب: لا أعرف كيف سيتصرف زعيم المعارضة رضا بهلوي داخل إيران

كتب : مصراوي

03:36 ص 15/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "رويترز"، أن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن أي نظام يمكن أن يفشل.

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة ⁠لي"، وفقا لسكاي نيوز.

