تفاصيل "خناقة جماعية" بين طلاب أمام مدرسة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وظهر في المقطع عدد من الطلاب يتبادلون الاعتداء بالضرب، بينما بدا بعضهم ممسكًا بأدوات حادة، وسط تجمع طلابي لمشاهدة الواقعة، بينهم مجموعة من الطالبات، ما أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين المتابعين.

وبحسب الفحص الأمني، لم تُسجَّل أي بلاغات رسمية تتعلق بالواقعة، إلا أن التحريات أثبتت أن مشاجرة نشبت بتاريخ 12 من الشهر الجاري بين طرف أول مكوّن من 4 طلاب، وطرف ثانٍ يضم 3 طلاب، وجميعهم مقيمون في نطاق محافظة الجيزة، وذلك على خلفية خلافات بينهم بسبب لعب كرة القدم داخل المدرسة.

وتابعت التحريات أن الطرفين تبادلا الاعتداء بالضرب دون وقوع إصابات، فيما أدى تجمع عدد من زملائهم إلى تضخيم المشهد الذي ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 6 طلاب من المتورطين في الواقعة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لضبط الطالب الأخير المتورط. وبمواجهة الطلاب المقبوض عليهم، اعترفوا بتفاصيل المشاجرة وسببها، مؤكدين أن الخلافات حدثت أثناء لعب كرة القدم وتطورت إلى مشادة انتهت بتبادل الاعتداء.