ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "رويترز"، أن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن أي نظام يمكن أن يفشل.

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة ⁠لي"، وفقا لسكاي نيوز.