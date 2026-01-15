إعلان

"خلاف حول لعب كرة القدم".. ضبط 6 طلاب بعد مشاجرة أمام مدرسة بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:24 ص 15/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من (4 طلاب) وطرف ثانٍ مكون من (3 طلاب)، جميعهم مقيمون بدائرة محافظة الجيزة، وذلك على خلفية خلافات بينهم حول لعب كرة القدم، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من أطراف الواقعة، وجار ضبط الطالب الأخير، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

