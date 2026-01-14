إعلان

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

كتب : أحمد عادل

09:35 م 14/01/2026

أحمد مجدى عريس المرج

أدلت عروس المرج بأقوالها أمام النيابة العامة في اتهامها بقتل زوجها بطعنة نافذة في القلب على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق إنها تزوجت من المجني عليه منذ نحو 6 أشهر، وطوال هذه المدة دائمًا ما كانت تنشب بينهما خلافات أسرية.

وتابعت المتهمة في تحقيقات النيابة أنه في يوم الواقعة عاد المجني عليه إلى المنزل لتغيير ملابسه والذهاب إلى زفاف صديقه، وكانت ما زالت تطهي الطعام.

وأضافت العروس أنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب تأخيرها في طهي الغداء، وأثناء المشادة حاول المجني عليه التعدي عليها فطعنته بـ"سكين" المطبخ دون قصدها.

وكشف تقرير الطب الشرعي لجثمان المجني عليه إصابته بجرح قطعي في الرأس، بالإضافة إلى الطعنة النافذة في الصدر التي أودت بحياته.

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة السيدة المتهمة بقتل زوجها بطعنة نافذة في القلب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

النيابة العامة عروس المرج مشادة كلامية خلافات أسرية جريمة قتل الطب الشرعي محكمة الجنايات المتهمة بقتل زوجها

