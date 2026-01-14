"سرقوا حديد الكباري".. القبض على 3 متهمين بالسرقة في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بسرقة الأسياخ الحديدية بأسلوب الخلع من أعلى الكباري بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديدية بأسلوب الخلع من أعلى الكباري، أثناء استقلالهم دراجة نارية تروسيكل محمل عليها (3 زوايا حديد - 8 ألواح صاج - الأدوات المستخدمة في السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيء النية (تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات سرقة وتولت النيابة العامة التحقيق.

