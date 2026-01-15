مباريات الأمس
"هزيمة جديدة وأسلوب دفاعي".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد الفوز على مصر؟

كتب - يوسف محمد:

04:04 ص 15/01/2026
واصل منتخب السنغال تفوقه على المنتخب الوطني، في السنوات الماضية، بعدما حقق الفوز أمس على حساب المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال الفوز أمس الأربعاء، على حساب منتخب مصر بهدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة ليضرب موعدا مع المغرب، في المباراة النهائية.

واحتفت الصحافة السنغالية بفوز منتخب بلادها على الفراعنة أمس، والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35.

صحيفة "Seneweb".. اعتماد مصري على الدفاع

أشادت صحيفة "Seneweb" السنغالية، وذكرت أن منتخب بلادهم قدم مستويات مميزة أمام مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا، وأنهم نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كامل ونجحوا في إرهاق المنتخب المصري الذي اعتمد على الدفاع بشكل كبير.

صحيفة " Press Africa".. فوز بفضل ماني

وأشارت صحيفة " Press Africa"، أن منتخب السنغال تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، بفضل نجم الفريق ساديو ماني، أنه قاد الفراعنة للنهائي الرابع في تاريخهم بكأس الأمم الأفريقية.

صحيفة " APS".. سيطرة كاملة على اللقاء

وسلطت صحيفة " APS"، الضوء على الأداء الذي قدمه منتخب أسود التيرانجا في اللقاء، حيث أشارت أن المنتخب السنغالي، تمكن من السيطرة بشكل كبير على اللقاء.

وتغنت الصحيفة بالأداء الذي قدمه ماني مع أسود التيرانجا في اللقاء، بعدما نجح في تسجيل هدف منتخب بلاده في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

صحيفة "IGFM".. هزيمة جديدة من ماني

وعلقت صحيفة "IGFM" السنغالية، على فوز منتخب السنغال أمس على منتخب مصر، وذكرت: "ماني يهزم منتخب مصر من جديد"، في إشارة إلى تفوق المنتخب السنغالي وماني بشكل خاص على المنتخب الوطني، في السنوات الماضية.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال هزيمة منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

