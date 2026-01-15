الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بتعدي رجل شرطة على مواطن بالمطرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرضه للتعدي من قبل أحد رجال الشرطة عقب اصطدام سيارتهما بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى حدوث مشادة كلامية بتاريخ 12 الجاري بين صاحب الحساب وآخر لا يمت بصلة لهيئة الشرطة، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السباب والشتائم، وذلك على خلفية خلاف حول أولوية المرور.

وبمواجهة صاحب الحساب، أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

