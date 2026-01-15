حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026، على أغلب محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، إذ يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري علي فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 17 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 16 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 17 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.