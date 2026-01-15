إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار


كتب- محمد فتحي:

03:16 ص 15/01/2026

طقس بارد وأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026، على أغلب محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، إذ يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري علي فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 17 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 16 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 17 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس بارد وأمطار حالة الطقس الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم طقس اليوم الخميس الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بـ 746 لجنة
مدارس

اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بـ 746 لجنة
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026.. صقيع وأمطار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان