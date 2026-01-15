اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بـ 746 لجنة

رفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اليوم الخميس 15 يناير 2026، للمواد غير المضافة للمجموع، مؤكدة الانتهاء من جميع التجهيزات التنظيمية والفنية والأمنية.

وقالت الدكتورة همت أبو كيله، مدير المديرية، إن الامتحانات ستُعقد في بيئة آمنة ومنضبطة تراعي البعد الإنساني والنفسي للطلاب، مع بث الطمأنينة داخل اللجان لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشددة على عدم حرمان أي طالب من حقه في أداء الامتحان تحت أي ظرف.

ويؤدي الامتحانات 214,367 طالبًا وطالبة في مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، داخل 746 لجنة موزعة على 35 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

تفاصيل أعداد الطلاب

109,383 طالبًا انتظام بنين.

103,208 طالبة انتظام بنات.

765 طالب منازل.

1,011 طالبة منازل.

وأكدت المديرية تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري والتعامل مع أي طارئ، بما يضمن انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

وشددت الدكتورة همت أبو كيله على ضرورة التواجد الميداني المستمر لمديري الإدارات التعليمية داخل اللجان، والتعامل بحسم مع أي محاولات للإخلال بالانضباط، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

كما أكدت تطبيق القرار الوزاري بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفق الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص.

