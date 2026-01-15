دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

كشف علماء عن دور محتمل لمنطقة غير معروفة نسبيًا في الدماغ في التسبب بارتفاع ضغط الدم، وهي منطقة تُعرف باسم "المنطقة المجاورة للوجه"، عبارة عن تجمع عصبي يقع في جذع الدماغ، ويتولى التحكم في وظائف لا إرادية مثل التنفس، والهضم، ومعدل ضربات القلب، ووفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح الباحثون أن هذه المنطقة تنشط عادةً خلال مواقف يومية طبيعية مثل الضحك، أو ممارسة الرياضة، أو السعال، حيث تُحفّز الزفير القوي المصحوب بإصدار الأصوات. غير أن دراسات حديثة أظهرت أن تنشيطها قد يؤدي أيضًا إلى تحفيز أعصاب مسؤولة عن انقباض الأوعية الدموية، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم، وربما تطوره إلى حالة مزمنة.

أجرى فريق بحثي من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا تجارب مخبرية تم خلالها تنشيط وتعطيل الأعصاب المرتبطة بهذه المنطقة، مع مراقبة التغيرات في ضغط الدم. وأظهرت النتائج أن ضغط الدم يرتفع عند تنشيط المنطقة المجاورة للوجه، بينما ينخفض بشكل ملحوظ عند تثبيطها.

وقال الدكتور جوليان باتون، عالم وظائف الأعضاء وقائد فريق البحث بجامعة أوكلاند: «توصلنا إلى اكتشاف منطقة جديدة في الدماغ قد تكون مسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم. نعم، الدماغ يلعب دورًا مباشرًا في هذه الحالة».

وأضاف باتون أن الدراسات بيّنت أنه في حالات ارتفاع ضغط الدم تكون هذه المنطقة العصبية في حالة نشاط زائد، وعندما نجح الفريق في تعطيلها تجريبيًا، عاد ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية.

وأُجريت الدراسة على الفئران، ما يعني أن الباحثين ما زالوا بحاجة إلى تطوير آليات لاختبار هذه المنطقة لدى البشر من أجل تأكيد النتائج، كما لم يتضح بعد حجم نسبة حالات ارتفاع ضغط الدم التي قد تعود إلى هذه الآلية العصبية.

ورغم أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن عوامل نمط الحياة مثل الإفراط في تناول الملح، والتوتر، والسمنة، واستهلاك الكحول تُعد من أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم، فإن دراسات متزايدة باتت تؤكد وجود صلة وثيقة بين الدماغ وتنظيم ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الدماغ يرسل إشارات عصبية تتحكم في معدل ضربات القلب وحجم الأوعية الدموية، وهو ما ينعكس مباشرة على ضغط الدم، مشيرين إلى أن نتائج هذه الدراسة قد تفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة تستهدف تهدئة الأعصاب الدماغية المسؤولة عن هذه الحالة.

