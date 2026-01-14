إعلان

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية

كتب : محمود الشوربجي

09:45 م 14/01/2026

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار المستشار محمد شوقي إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

اقرأ أيضًا:

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد شوقي النائب العام نيابة استئناف أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

التلفزيون الإيراني مهددا ترامب: هذه المرة الرصاصة لن تخطئك
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني مهددا ترامب: هذه المرة الرصاصة لن تخطئك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان