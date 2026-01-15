مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

03:49 ص 15/01/2026 تعديل في 03:51 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (1)
  • عرض 14 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (2)
  • عرض 14 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (3)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (5)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (8)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (11)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (10)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (6)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (7)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (1)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (3)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (4)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (2)

أثارت دانا آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، وذلك عقب خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال.

وخسر الفراعنة من السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت دانا آدم زوجة حسام حسن عبر خاصية "الستوري"، علي حسابها انستجرام، صورة لهدف السنغال وأرفقت تعليق: "الحكم يقصي مصر، لمسة يسد بالبطيئ".

زوجة حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة حسام حسن دانا آدم منتخب مصر السنغال مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

