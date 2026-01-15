تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

"هزيمة جديدة وأسلوب دفاعي".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد الفوز على مصر؟

أثارت دانا آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، وذلك عقب خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال.

وخسر الفراعنة من السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت دانا آدم زوجة حسام حسن عبر خاصية "الستوري"، علي حسابها انستجرام، صورة لهدف السنغال وأرفقت تعليق: "الحكم يقصي مصر، لمسة يسد بالبطيئ".