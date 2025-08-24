"رفض عودتها لطليقها".. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقته بالجيزة
11:03 ص الأحد 24 أغسطس 2025
كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات الجيزة، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم "خالد الأمير" بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته "سمر الأمير" باستخدام سلاح أبيض (سكين)، بسبب رفضها الزواج ورغبتها في العودة لطليقها.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم على ارتكاب جريمته، وجهّز سلاحًا أبيض، وتربص بالمجني عليها حتى باغتها وطعنها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة وقعت بدافع الانتقام، بعد خلافات ممتدة بين المتهم وشقيقته وتهديده المتكرر لها بالقتل.
وشهدت والدة الضحية أمام جهات التحقيق أنها رأت نجلها يتعقب شقيقته فور خروجها من المنزل، قبل أن يوجه إليها طعنات قاتلة أمام المارة.
كما تطابقت أقوال شقيقة المجني عليها مع شهادة الأم، مؤكدة أن الجريمة جاءت اعتراضًا من المتهم على رغبة شقيقته في العودة لطليقها.
وأفاد طليق المجني عليها بأنه تلقى تهديدات من المتهم بقتلها إذا تمسكت بالعودة إليه، وهو ما تحقق بعد أيام من تلك التهديدات، حين أقدم المتهم على تنفيذ جريمته.
