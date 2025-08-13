إعلان

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

07:45 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- صابر المحلاوي:

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، فحصًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادث اصطدام سيارة تقودها فتاة بسيارة نقل متوقفة على جانب طريق الواحات، عقب مطاردتها من قبل 3 سيارات.

ويظهر في الفيديو المتداول سيارة ملاكي تصطدم بسيارة نقل، فيما يُسمع صوت مصور المقطع وهو يعلق: "البت عملت حادثة.. خلوها عملت حادثة"، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعد مطاردة 3 سيارات للفتاة.

وبحسب الفيديو، توقفت بعض السيارات الأخرى لمساعدة الفتاة وإخراجها من مركبتها، بينما فرّت السيارات المشتبه في تورطها بالمطاردة من موقع الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية المتورطين.

