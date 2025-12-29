إعلان

نتنياهو: ترامب حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط لأننا نعمل معاً

كتب : مصراوي

11:14 م 29/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد "اجتماعاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، وأشاد بترامب أكثر بعد محادثاتهما.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك: "شكراً لكم على دعمكم"، مضيفاً أن ترامب "حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط لأننا نعمل معاً".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتحدث عن أفكارنا، أحياناً تكون لدينا أفكار مختلفة، لكننا نتوصل إلى حل، وفي معظم الأحيان نتفق"، دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا