نتنياهو: ترامب حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط لأننا نعمل معاً

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد "اجتماعاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، وأشاد بترامب أكثر بعد محادثاتهما.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك: "شكراً لكم على دعمكم"، مضيفاً أن ترامب "حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط لأننا نعمل معاً".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتحدث عن أفكارنا، أحياناً تكون لدينا أفكار مختلفة، لكننا نتوصل إلى حل، وفي معظم الأحيان نتفق"، دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.