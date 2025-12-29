ياسمين صبري تستمتع بإجازة نهاية 2025 داخل حمام السباحة وسط الثلوج

اختتمت الفنانة ياسمين صبري عام 2025 بقضاء الإجازة في إحدى المدن الأوروبية التي تشتهر بسقوط الثلوج.

ونشرت ياسمين صبري صورة لها داخل حمام السباحة الدافئ بالقرب من الثلوج، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

كما شاركت ياسمين صبري متابعيها صورًا لها بإطلالات شتوية مختلفة، ظهرت مرتدية فستان قصير ومعطف من الفرو، وصورة وهي تلعب الهوكي، وأخرى داخل الأسانسير.

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

أعلنت الفنانة ياسمين صبري غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

وقالت ياسمين في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، إنه هناك صعوبة في الظهور في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، بسبب تعاقدها مع عدد من الأعمال الفنية الآخرى، وتصوير فيلم في الوقت الحالي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري في رمضان العام الجاري، مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.