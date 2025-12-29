تفحم جثة سائق داخل سيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر (صور)

كانت تُشرف على الانتخابات.. تشييع جثمان المستشارة سهام الأنصاري في قنا

محافظ المنيا يبحث مع وزير الأوقاف تطوير المساجد ونشر الفكر الوسطي (صور)

من الإسكندرية إلى بكين.. مصراوي يستكشف أسرار الطب الصيني وآفاق التعاون

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه متفحمًا، اليوم الإثنين، إثر اندلاع النيران في سيارته الملاكي أثناء سيرها على طريق "شبرا - بنها" الحر بمحافظة القليوبية، وتحديدًا قبل منطقة "الكارتة" في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال سيارة على الطريق. وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران.

كشف الفحص الأولي تفحم جثمان قائد السيارة التي تحمل لوحات معدنية رقم (5851 ن ف)، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.