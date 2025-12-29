إعلان

تفحم جثة سائق داخل سيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:44 م 29/12/2025
    احتراق سيارة أثناء سيرها على طريق شبرا - بنها
    احتراق سيارة أثناء سيرها على طريق شبرا - بنها
    احتراق سيارة أثناء سيرها على طريق شبرا - بنها
    احتراق سيارة أثناء سيرها على طريق شبرا - بنها
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه متفحمًا، اليوم الإثنين، إثر اندلاع النيران في سيارته الملاكي أثناء سيرها على طريق "شبرا - بنها" الحر بمحافظة القليوبية، وتحديدًا قبل منطقة "الكارتة" في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال سيارة على الطريق. وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران.

كشف الفحص الأولي تفحم جثمان قائد السيارة التي تحمل لوحات معدنية رقم (5851 ن ف)، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

