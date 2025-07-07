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"وثقت الواقعة بفيديو".. فتاة تستغيث بالأجهزة الأمنية للقبض على متحرش

03:12 م الإثنين 07 يوليه 2025
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كتب - أحمد عادل:

نشرت فتاة تُدعى "س. هـ." عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو توثّق فيه لحظة تعرّضها للتحرش أثناء سيرها في الشارع، مستغيثة بالأجهزة الأمنية للقبض على المتهم.

وقالت "س. هـ." في منشورها إن الواقعة حدثت قبل يومين، أثناء سيرها في الشارع، حين فاجأها شخص يستقل دراجة نارية "فِزبة"، واقترب منها بطريقة مريبة، وألقى إليها جملة لم تستوعبها في البداية من شدة الصدمة.

وأضافت أن المتحرش مرّ بجوارها، ثم عاد مرة أخرى وبدأ يدور حولها، قبل أن ينفّذ ما قاله بالفعل.

وأوضحت أنها دخلت في حالة انهيار تام بعد الواقعة، لكنها تمكنت - من حسن حظها - من توثيق لحظة التحرش وتصوير المتهم بالفيديو.

واختتمت منشورها بمناشدة الأجهزة الأمنية سرعة التحرّك وضبط المتهم.

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