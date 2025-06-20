كتب - رمضان يونس:

نحو 6 ساعات تواصل فيها فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن ناجين أو ضحايا من أسفل 3 عقارات حدائق القبة المنهارة ظهر اليوم الجمعة، دون أي سابق إنذار على رؤوس السكان بعد معاناة دامت 3 أشهر من التصدع والشروخ.

قوات الدفاع المدني، حتى الآن انتشلت جثتين أحدهما بعمل ترزي ناج من بين الركام لكنه فارق حياته في أحد المستشفيات، وآخر مجهول، فيما جرى إنقاذ 7 مصابين من بين أكوام الركام بإعجوبة، بعد ساعات من حادث الانهيار.

حصيلة ضحايا حادث انهيار العقارات ارتفعت إلى 7 مصابين و3 قتلى بعدما انتشلت القوات الجثة الثالثة فيما جار حصر الضحايا والبحث عن ناجين أسفل الركام.

قوات الحماية الحماية المدنية بالتعاون مع رئاسة حى حدائق القبة، أخلت العقارات المجاورة للعقارات المنهارة، وفصلت التيار الكهربائي الغاز تحسبًا لإنفجارهما، فضلا عن قطع المياه عن المنطقة، فيما قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيًا بمحيط الانهيار العقارات.

كانت منطقة حدائق القبة بالقاهرة قد شهدت انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، إلى جانب تصدع جزئي لعقار ثالث، نتيجة الحادث.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للثلاثة عقارات المنهارين تحسبا لحدوث تصدع فيما جرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.