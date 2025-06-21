إعلان

انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"

12:44 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى خالد وزوجها ضياء
  • عرض 5 صورة
    ليلى خالد وزوجها ضياء
  • عرض 5 صورة
    ضياء
  • عرض 5 صورة
    منشور ليلى خالد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان يونس:

لازالت فرق الإنقاذ البري بالقاهرة، تواصل أعمالها على مدار 12 ساعة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة ظهر اليوم الجمعة.

ومن بين الأشخاص الذين يتم البحث عنهم تحت الأنقاض شاب يدعى ضياء، حيث نشرت بلوجر تدعى ليلى خالد، عبر صفحتها على فيسبوك صورة للعقار المنهار، وأرفقته بتعليق :"ادعوا لضياء أبو ولادي يخرج بالسلامة والنبي..ضياء تحت الأنقاض يارب يطلع عايش".


ونجا طالب ثانوي عام ووالدته من بين ركام عقارات حدائق القبة بعد نحو 11 ساعة من البحث المستمر.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عقارات حي القبة إلى 11 مواطن مصاب و 3 حالات وفيات فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة لبيان مدى تأثرهم من الحادث خاصة وأن العقارين المنهارين وأغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة به قديمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة مازالت تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض بعد الحادث الذي أسفر عن استخراج ١٤ ناجيا، و٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل اللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة تواجده بموقع الحادث للإشراف على عمليات البحث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقار حدائق القبة انهيار عقار ضياء ليلى خالد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"