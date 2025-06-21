انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"

كتب - رمضان يونس:

لازالت فرق الإنقاذ البري بالقاهرة، تواصل أعمالها على مدار 12 ساعة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة ظهر اليوم الجمعة.

ومن بين الأشخاص الذين يتم البحث عنهم تحت الأنقاض شاب يدعى ضياء، حيث نشرت بلوجر تدعى ليلى خالد، عبر صفحتها على فيسبوك صورة للعقار المنهار، وأرفقته بتعليق :"ادعوا لضياء أبو ولادي يخرج بالسلامة والنبي..ضياء تحت الأنقاض يارب يطلع عايش".



ونجا طالب ثانوي عام ووالدته من بين ركام عقارات حدائق القبة بعد نحو 11 ساعة من البحث المستمر.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عقارات حي القبة إلى 11 مواطن مصاب و 3 حالات وفيات فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة لبيان مدى تأثرهم من الحادث خاصة وأن العقارين المنهارين وأغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة به قديمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة مازالت تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض بعد الحادث الذي أسفر عن استخراج ١٤ ناجيا، و٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل اللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة تواجده بموقع الحادث للإشراف على عمليات البحث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.