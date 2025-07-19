تصاعد كثيف للدخان.. حريق يلتهم مخزنًا في البدرشين | صور

كتب – علاء عمران:

اندلع حريق هائل داخل مخزن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ودَفعت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومحاولة السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بتصاعد النيران من المخزن، فانتقلت على الفور قوات الأمن والإسعاف إلى الموقع، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن، فيما لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

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