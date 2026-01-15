انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 15-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات ليقلل من مكاسبه المحققه على مدار آخر يومين.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5168 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214310 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 4610 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.