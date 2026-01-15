إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:25 م 15/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 15-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات ليقلل من مكاسبه المحققه على مدار آخر يومين.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5168 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214310 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 4610 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم انخفاض سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
رياضة عربية وعالمية

بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات