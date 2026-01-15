أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

استضاف المخرج معتز التوني الفنان أحمد السقا في برنامجه "فضفضت أوي" المذاع على منصة Watch It الرقمية، وتحدث عن فترة طفولته وتأثير المدرسة الابتدائية على حياته.

وقال السقا: "وقال: "في المدرسة كنت بنضرب بس، من كل الناس كنت منطوي جدًا رغم إني كنت بلعب كورة، أمي كانت ست شديدة جدًا وكانت هي اللي بتاخدلي حقي في المدرسة، فدي كانت بتبقى فضيحة وكان قهر بالنسبالي".

وأضاف: "كانوا بيحترموني بس لما يكون في دورة كورة في المدرسة ساعاتها كانوا بيدوني وضع جامد، كنت بقعد دايمًا أول دسك علشان، عمري مجبت ملاحق ولا كنت باخد دورس".

وتابع: "عادة زمان، أول مابروح أولى ابتدائي لحد رابعة، بتكون مدرسة أساسية، ومس كريمة دي هي اللي شكلت وجداني وأنا صغير، بس كانت قمة في الحنية اللي في الدنيا، مفيش حد من دفعتنا مش فاكر مس كريمة".

وأردف السقا عن موقف غير حياته: "حصلي موقف ما هو اللي غيرلي حياته، رجعت البيت مضروب جامد جدًا، لقيت بابا قالي: خليك قاعد على السلم بدمك، وكان عندنا قاعدة في البيت: 8 ونص تكون في السرير".

