إعلان

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

كتب : سهيلة أسامة

02:33 م 15/01/2026

أحمد السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف المخرج معتز التوني الفنان أحمد السقا في برنامجه "فضفضت أوي" المذاع على منصة Watch It الرقمية، وتحدث عن فترة طفولته وتأثير المدرسة الابتدائية على حياته.

وقال السقا: "وقال: "في المدرسة كنت بنضرب بس، من كل الناس كنت منطوي جدًا رغم إني كنت بلعب كورة، أمي كانت ست شديدة جدًا وكانت هي اللي بتاخدلي حقي في المدرسة، فدي كانت بتبقى فضيحة وكان قهر بالنسبالي".

وأضاف: "كانوا بيحترموني بس لما يكون في دورة كورة في المدرسة ساعاتها كانوا بيدوني وضع جامد، كنت بقعد دايمًا أول دسك علشان، عمري مجبت ملاحق ولا كنت باخد دورس".

وتابع: "عادة زمان، أول مابروح أولى ابتدائي لحد رابعة، بتكون مدرسة أساسية، ومس كريمة دي هي اللي شكلت وجداني وأنا صغير، بس كانت قمة في الحنية اللي في الدنيا، مفيش حد من دفعتنا مش فاكر مس كريمة".

وأردف السقا عن موقف غير حياته: "حصلي موقف ما هو اللي غيرلي حياته، رجعت البيت مضروب جامد جدًا، لقيت بابا قالي: خليك قاعد على السلم بدمك، وكان عندنا قاعدة في البيت: 8 ونص تكون في السرير".

اقرأ أيضًا:

بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

ماجدة خير الله تشيد ببرنامج "رحلة ندى" للفنانة ندى بسيوني: تجربة مختلفة

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا منصور أثناء زيارتها للمعالم الأثرية في تركيا

أحمد السقا معتز التوني برنامج فضفضت أوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات