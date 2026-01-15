مباريات الأمس
"متى سينتهي هذا التعويض؟".. لاعبة نيجيريا تشن هجوما على "كاف" بسبب المغرب

كتب : هند عواد

11:21 ص 15/01/2026 تعديل في 11:46 ص
انتقدت النيجيرية أسيسات أوشوالا، لاعبة الهلال السعودي الحالية وبرشلونة السابقة، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب منتخب المغرب.

وكتبت أسيسات أوشوالا، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "السؤال الأهم هنا هو متى سينتهي هذا التعويض للمغرب يا كاف؟ الجوائز والبطولات وكل شيء... أصبح الأمر مملاً".

وأضافت: "نحتاج إلى دول أخرى لتضطلع بدورها. كل ما يتعلق بكرة القدم الأفريقية يحدث في المغرب، ويبدو أنه المقر الرئيسي الجديد".

ومثلت أسيسات أوشوالا أندية عالمية أبرزها، أرسنال وليفربول الإنجليزيين، كما سيطرت على جائزة أفضل لاعبة أفريقية 6 مرات، آخرها عام 2023.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح.

