سن محمد صلاح في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

01:06 م 15/01/2026
فشل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للمرة الخامسة، في حصد اللقب الأول له مع منتخب مصر، ليتأجل الحلم إلى العام المقبل.

وتظل بطولة كأس الأمم الأفريقية، القطعة الناقصة في مسيرة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزية، فالهزيمة من السنغال، مساء أمس، في نصف نهائي نسخة 2025، أطاح بحلم قائد الفراعنة من جديد.

وخاض محمد صلاح 5 نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، 2017، 2019، 2021، 2023، 2025، وفي جميعهم فشل في حصد اللقب، إذ أنه خسر النهائي في نسختي 2017 من الكاميرون، 2021 من السنغال.

لكن لا يزال الأمر متاحا أمام صلاح، إذ أنه سيحصل على فرصة أخرى لتغيير هذا الرقم القياسي العام المقبل عندما تُقام البطولة في تنزانيا وكينيا وأوغندا، وربما فرصة أخرى بعد ذلك في عام 2028.

سن صلاح في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية

صلاح صاحب الـ33 عاما، سيكون عمره في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 24 عاما، بينما في نسخة 2028، سيبلغ 35 عاما.

