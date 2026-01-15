إعلان

استشهاد قيادي في كتائب القسام وزوجته وابنته بقصف إسرائيلي على غزة

كتب : مصراوي

07:26 م 15/01/2026

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

وكالات

أفادت قناة الجزيرة باستشهاد القيادي في كتائب القسام محمد الحولي وزوجته وابنته، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن سبعة شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في مدينتي دير البلح ورفح منذ صباح اليوم، في ظل استمرار القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت الجزيرة، أن إسرائيل شنت غارة جوية في مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كتائب القسام محمد الحولي قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مستشفيات غزة جيش الاحتلال

