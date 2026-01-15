الاشتباه في تسمم أسرة كاملة بـ 15 مايو

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد باشتباه تسمم غذائي بمدينة 15 مايو، اليوم الخميس.

بلاغ ورد من مدينة الأبطال بوجود حالات إعياء داخل العقار شقة 43 عمارة 70 بمدينة الأبطال، وتبين أن أسرة مكونة من 5 أفراد أصيبت بحالات إعياء متزامنة، ما أثار الشكوك حول تعرضهم لتسمم غذائي نتيجة تناول طعام واحد.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى محل البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى 15 مايو لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء الفحص لمعرفة أسباب الاشتباه في التسمم وتحديد مصدره.