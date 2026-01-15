إعلان

حالة اختناق في حريق شقة بعين شمس

كتب : مصراوي

06:46 م 15/01/2026

حريق شقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة من القلق سادت منطقة عين شمس، بعد اندلاع حريق في برج سكني ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران من عقار اندلاع حريق خلف حديقه بدر

جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الأدوار والعقارات المجاورة. وتبين نشوب الحريق في الدور الثاني عشر داخل عقار سكني مكون من 13 طابقًا بـ شارع 27 بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأسفر الحريق عن حالة اختناق، تم نقلها إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج، وأخمدت قوات الدفاع المدني مصدر الحريق دون تسجيل وفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق شقة عين شمس حديقة بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات