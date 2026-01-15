حالة اختناق في حريق شقة بعين شمس

حالة من القلق سادت منطقة عين شمس، بعد اندلاع حريق في برج سكني ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران من عقار اندلاع حريق خلف حديقه بدر

جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الأدوار والعقارات المجاورة. وتبين نشوب الحريق في الدور الثاني عشر داخل عقار سكني مكون من 13 طابقًا بـ شارع 27 بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأسفر الحريق عن حالة اختناق، تم نقلها إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج، وأخمدت قوات الدفاع المدني مصدر الحريق دون تسجيل وفيات.