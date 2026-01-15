بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟

على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، تجدد التنافس بين محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، وزميله السابق في الفريق ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي الحالي.

للمرة الثالثة تفوق ساديو ماني على صلاح، بعد خطف كأس الأمم الأفريقية منه في 2021 وحرمانه من التأهل إلى كأس العالم 2022، لكن عقب المباراة ظهر ماني وهو يواسي زميله السابق، ولم يكتفي بالمواساة، وفي المؤتمر الصحفي قال إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

على مدار نحو 8 سنوات، شهدت علاقة محمد صلاح وساديو ماني العديد من التطورات، بين الاحترام والخلافات والتنافس.

صدام صلاح وماني

قبل ست سنوات ونصف تقريبًا، ظهر ساديو ماني غاضبا من محمد صلاح، لعدم تمرير الكرة له في إحدى الهجمات، التي كانت ستُسفر على الأرجح عن الهدف الرابع في فوزٍ سهلٍ لليفربول على بيرنلي بنتيجة 3-0، ليقرر يورجن كلوب مدرب ليفربول آنذاك، استبداله.

في صيف 2016، انضم ساديو ماني إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 36 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار)، وحطمت رقمين قياسيين مهمين: فقد أصبح أغلى لاعب سنغالي على الإطلاق، وكانت رسوم انتقاله هي الأعلى التي دفعها أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعب كرة قدم أفريقي.

ولكن أدى وصول محمد صلاح إلى ليفربول بعد 12 شهرًا مقابل رسوم أكبر قليلاً إلى تغيير وضع ماني بطرق أخرى، إذ انتقل من الجانب الأيمن لهجوم ليفربول إلى الجانب الأيسر على الرغم من موسمه الأول الذي قاد فيه الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وبمجرد وصوله إلى هناك، رفعت أهداف صلاح الـ 44 ليفربول إلى مستويات أعلى، ومع استمراره في التسجيل (مما ساعد ليفربول على الوصول إلى النهائي)، تولى مسؤولية ركلات الجزاء.

محاولة إرضاء محمد صلاح

تقول شبكة "ذا أثيليتك"، أنه بحلول صيف 2018، برز صلاح كنجمٍ في غرفة ملابس ليفربول، لكنه لم يحصل على كل ما يريده. فخلال موسم 2017-2018، على سبيل المثال، نشأت بينه وبين أخصائي العلاج الطبيعي، روبن بونس، علاقة وثيقة، إلا أن عقده أُنهي في نهاية الصيف الذي سافر فيه الإسباني إلى كأس العالم في روسيا للمساعدة في الإشراف على تعافي صلاح من إصابة في الكتف.

وكان بديل بونس إسبانيًا آخر، هو خوسيه لويس رودريجيز، الذي كان يجيد العربية بعد عقد من العمل في قطر، بالنسبة للاعبين والجهاز الفني على الأقل، بدا الأمر وكأنه تعيين مُصمم لإرضاء صلاح، على الرغم من أنه لم يُبلغ هو أو أي شخص آخر صراحةً بأن تعيين رودريجيز كان من أجله.

ووضع هذا الوضع رودريجيز في موقفٍ مُحرج، إذ كان يعلم أن قرب بونس من صلاح لم يُنقذ وظيفته، وكان يُحاول التأقلم في نادٍ لا يعرف فيه أحدًا تقريبًا، وبدا للبعض أن رودريجيز كان يُريد من صلاح أن يُبدي اهتمامًا بالعمل معه، ولكن بينما كانت هذه العلاقة تتشكل، انجذب ماني نحو أخصائي العلاج الطبيعي الجديد، مُبعدًا إياه عن صلاح.

ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن شخصية رودريجيز كانت أقرب إلى شخصية صلاح منها إلى شخصية ماني، لكن صلاح انتهى به الأمر بقضاء المزيد من الوقت مع كريس روهربيك، أخصائي علاج طبيعي آخر من ألمانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اهتمامهما المشترك بكرة السلة.

رحيل ماني بسبب صلاح

في عام 2022، بقي محمد صلاح ليفربول، وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ ومن بعدها إلى النصر السعودي، وقال روبرتو فيرمينو، العنصر الثالث في هجوم ليفربول آنذاك، في في سيرته الذاتية: "ماني غادر ليفربول تحديداً لأنه لم يشعر بنفس التقدير الذي شعر به صلاح داخل النادي. لقد شعر بأنه يُعامل على أنه أقل أهمية".

وأضاف: "ماني أكثر حدةً في اللحظات الجيدة والسيئة على حد سواء، كنت دائمًا أتحدث معه، وأقدم له النصائح، وأحاول تهدئته. كنت أقول له أن يجد الهدوء، وأن يلعب من أجل الفريق، وأن يبقى هادئً،. أما صلاح فكان أكثر مراوغة وانتهازية".

ووفقا لفرمينو، حاول يورجن كلوب، مدرب ليفربول آنذاك، حل الأزمة بين الثنائي، عندما أكد على ضرورة تمرير الكرة دائمًا لزميله في الفريق الذي يتمتع بموقع أفضل. وكانت هذه "تلميحًا واضحًا" لصلاح.

واستدعى كلوب كلا اللاعبين إلى اجتماع بعد ما حدث في ملعب تيرف مور في عام 2019، وأخبرهما ببساطة أن أي شيء كان يختمر بينهما يجب أن يتوقف.

إحصائية صادمة تؤكد خلاف صلاح وماني

خلال الشهر التالي من أزمة التمريرات، لم يتبادل اللاعبان التمريرات بشكل مكثف، فبعد خمس مباريات (من أصل تسع مباريات إجمالاً)، لم يُهيئ صلاح أي فرصة تهديفية لماني، إذ لم يمرر له سوى 12 تمريرة. في المقابل، مرر ماني الكرة إلى صلاح 14 مرة فقط بعد مرور ربع الموسم تقريباً (مقارنةً بـ 112 تمريرة من صلاح إلى ماني في العام السابق، و105 تمريرات من ماني إلى صلاح).

صلاح يرفض رد الجميل

حصل ساديو ماني على لقب ثالث أفضل لاعب في أفريقيا عام 2016، قبل أن يحتل المركز الثاني عامي 2017 و2018، إذ تفوق عليه صلاح. ثم توّج ماني باللقب في عامين متتاليين.

ولم يغب عن بال ماني أنه عندما حلّ ثانياً في عام 2018، رافق صلاح إلى الحفل في داكار، لكن صلاح لم يردّ الجميل عندما فاز ماني بالجائزة نفسها على أرضه في القاهرة بعد عام.

وأشارت شبكة "ذا أثيليتك" إلى أن محمد صلاح أخبر موظفي ليفربول أنه قرر عدم الحضور بسبب خلاف مع منظمي الحدث.

ووصل التنافس بين محمد صلاح وماني إلى المنتخب، إذ توج الأخير مع السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2021 على حساب مصر، بركلات الترجيح، وبعد احتفال أقيم في داكار، استقبلت أندية اللاعبين السنغاليين الآخرين في أوروبا باحتفالات مماثلة، لكن ليفربول، لم يُظهر احتفالًا يُذكر بالإنجاز الذي وصفه ماني بأنه الأعظم في مسيرته، متجاوزًا بذلك لقب الدوري المحلي الذي فاز به مع ليفربول، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي سبقه.

ولم يُثر ماني ضجة، وبعد 5 أشهر فقط رحل عن الأنفيلد، واعترف بعد نحو 4 سنوات بالمنافسة بينهما، واعترف صلاح هو الآخر بوجود توتر في علاقتهما، لكنه أكد أنهما محترفين حتى النهاية.