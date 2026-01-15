سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة

أعلن ستيف ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، أمس الأربعاء، أن خطة إنهاء الحرب في غزة تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية بهدف نزع سلاح حماس. وكتب على موقع إكس: "نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".

وذلك بالتزامن مع إعلان بدر عبد العاطي (وزير الخارجية المصري)، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، "أن هناك توافقاً تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية لقطاع غزة.. والتي تتكون من 15 عضوًا".

ولم يذكر "عبد العاطي" أيًا من أعضاء اللجنة المتفق عليهم.

لكن مصادر فلسطينية معنية بالأمر وغيرها كشفت بعض الأسماء التي تضمها اللجنة، وهم شخصيات من القطاع العام والخاص اختارها نيكولاي ملادينوف (مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط). ومن المتوقع أن تعمل هذه الإدارة تحت إشراف مجلس السلام، المجلس الذي سيرأسه "ترامب"، وفقاً للخطة المكونة من 20 بنداً التي كُشف عنها قبل ثلاثة أشهر.

فمن هم أعضاء اللجنة الذين تم الكشف عن أسمائهم حتى الآن؟

ودعمت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماس تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، حسب بيانها الصادر عقب مشاورات في القاهرة. إذ قالت "إنها تدعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات القطاع".

كما أيدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها الأمر نفسه.

وبموجب المرحلة الأولى، اتفقت حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي على وقف إطلاق النار، إضافة إلى تبادل رهائن ومحتجزين، وانسحاب إسرائيلي جزئي، وزيادة تدفق المساعدات.