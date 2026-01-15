إعلان

خطة هادئة على مدار عام.. اعترافات مثيرة في اختلاس أموال شركة كبرى بالدقي

كتب : محمد شعبان

06:27 م 15/01/2026

اختلاس أموال

قبل أن تفضح الأرقام الحقيقة، وقبل أن تنطق الدفاتر بالعجز، كان كل شيء يبدو طبيعيًا داخل واحدة من أكبر الشركات الصناعية، سائقان يدخلان ويخرجان يوميًا بلا شكوك، ومليون جنيه تختفي قطعة قطعة في صمت وعلى مدار عام كامل.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشفت عن واحدة من قضايا الاختلاس التي دارت في الخفاء لأشهر طويلة، بعد ضبط سائقين يعملان بشركة شهيرة بالدقي؛ لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من أموال الشركة على مدار عام كامل.

المحاسب القانوني للشركة حرر محضرا بقسم الدقي أفاد باكتشافه تلاعب ممنهج واختلاس مبالغ مالية على فترات متقطعة. تحريات المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي توصلت إلى تورط سائقين بالشركة، كانا يحصلان على الأموال بشكل تدريجي لتفادي لفت الأنظار أو إثارة الشبهات داخل الشركة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمراجعات، انهارا واعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين صحة الاتهامات المنسوبة إليهما. وأقرا خلال التحقيقات بأنهما خططا للاستيلاء على الأموال على مراحل، وأن الدافع كان الإنفاق على احتياجاتهما ومتطلباتهما الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحاله العميد محمد رئيسع رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اختلاس شركة الدقي سائق محاسب

